Трампу грозит почти 400 лет тюрьмы. За что его судят так строго? По мнению властей США, действия бывшего президента Дональда Трампа угрожали национальной безопасности страны

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В суде Майами начинается разбирательство по обвинению бывшего президента Дональда Трампа в незаконном хранении секретной информации, что, по мнению властей США, угрожало национальной безопасности страны. Сторонники Трампа (а он остается самым популярным политиком среди республиканцев) уверены, что преследование носит политический характер. В юридических и политических тонкостях процесса разобрался NEWS.ru.

Сколько лет грозит Трампу

Прокуроры вменяют бывшему президенту сразу несколько нарушений американских законов, включая незаконное хранение секретных материалов в своей флоридской резиденции Лар-а-Маго. Согласно законодательству США, по каждой из обвинительных статей Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы. Бывшему президенту предъявлены 37 пунктов обвинения с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Прокуроры вменяют бывшему президенту сразу несколько нарушений американских законов

«Инкриминируемые ему деяния совершились на территории Флориды. Туда привезли бумаги из округа Колумбия. По американским законам его будет судить федеральный суд, но расположенный в штате Флорида», — пояснил NEWS.ru президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

В чем обвиняют Трампа

По версии обвинения, по истечении президентского срока Трамп отказался сдать в Национальный архив и вывез в свое флоридское поместье Мар-а-Лаго 15 коробок с документами, некоторые из которых были помечены грифом «совершенно секретно» (TS/SCI). В них содержалась самая чувствительная информация, в том числе касающаяся ядерных программ. В частности, в ходе обысков в августе прошлого года ФБР обнаружила у Трампа 18 бумаг с грифом «совершенно секретно», 54 документа с пометкой «секретно» и 21 документ, признанный конфиденциальным.

По оценке бывшего главного юрисконсульта Агентства национальной безопасности США Гленна Герстелла, даже «краткое описание содержимого документов и гриф секретности дает понять, что это были одни из самых охраняемых секретов страны».

Фото: Department of Justice/Keystone Press Agency/Global Look Press Коробки с документами в поместье Трампа во Флориде

Согласно обвинительному заключению, коробки с этими документами хранились в самых разных местах особняка в Мар-а-Лаго: в спальне, в кладовой, душевой и даже туалете. Между тем Трамп в Мар-а-Лаго вел активную светскую жизнь. По данным американского Минюста, за полтора года, что прошли с момента его выезда из Белого дома до визита фэбээровцев, поместье политика посетили десятки тысяч человек.

«Если он сделал что-либо подобное тому, о чем говорится в обвинительном заключении, — конечно, правительству придется это доказать, — то он совершил очень серьезные преступления», — заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Почему Трамп считает себя невиновным

Трамп утверждает, что все эти документы он рассекретил, пользуясь своими полномочиями президента. Он настаивает, что как президент он мог рассекретить что угодно, просто сказав об этом или даже «всего лишь подумав».

Однако это утверждение пока не подкреплено доказательствами. В Кодексе федеральных правил США говорится, что засекречивание, рассекречивание и защита информации, касающейся национальной безопасности, регулируются указами и директивами. То есть Трампу для рассекречивания документов было необходимо издать соответствующее постановление.

Также в Кодексе указывается, что доступ к секретной информации не может предоставляться никому, кроме лиц с соответствующим допуском. Далеко не у всех посетителей Мар-а-Лаго был такой допуск.

Трамп точно должен был сдать документы в архив?

Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов разъяснил NEWS.ru правовые нюансы обвинений в адрес Трампа. По его словам, до президентства Рональда Рейгана лидер США, покидая свой пост, мог распоряжаться всеми документами, под которыми ставил свою подпись.

«Многие президенты делали с этими документами, хранящимися в Белом доме, все, что считали нужным. Но, как правило, они отдавали их в национальный архив США. Хотя были случаи, когда президенты часть документов все же изымали, не желая, чтобы в истории оставались свидетельства, которые изображали их не с очень хорошей стороны», — отметил американист.

В частности, такая ситуация была во время скандала вокруг «Уотергейта», когда президент Ричард Никсон отказался предоставить записи телефонных переговоров, которые велись по его распоряжению (прослушивающие устройства были установлены в штаб-квартире Демократической партии. — NEWS.ru).

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Трамп после того, как перестал быть президентом США, отказался сдать в Национальный архив и вывез в свое флоридское поместье Мар-а-Лаго 15 коробок с документами

«И он был прав, потому что тогда не было закона, который бы снимал с главы государства право президентской собственности. И вот при Рейгане был принят такой закон. С тех пор президенты США, уходя из Белого дома, обязаны отдать все свои документы в национальный архив, хотят они того или нет», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По мнению эксперта, поступок Трампа может негативно сказаться на его политических перспективах.

«Предстоит выяснение, с какой целью он оставлял эти документы, не преследовал ли он какой-то умысел. Вся это история может оказаться почище обвинений в неуплате налогов или обвинений в любовных похождениях», — пояснил Гарбузов.

Как вердикт суда повлияет на политические перспективы Трампа

76% избирателей-республиканцев, принявших участие в опросе CBS на прошлой неделе, считают обвинения в адрес бывшего президента политически мотивированными. 62% из них не верят, что хранение секретных документов в Мар-а-Лаго представляло угрозу национальной безопасности США. 80% считают, что даже если Трампа признают виновным, он все равно должен иметь право принять участие в президентских выборах 2024 года.

Фото: Timothy A. Clary - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Трамп утверждает, что документы он рассекретил, пользуясь своими полномочиями президента

Пока бывший президент является безоговорочным фаворитом в гонке за выдвижение на высший пост от оппозиции. Трампа готов поддержать 61% республиканцев, в то время как идущего вторым губернатора Флориды Рона Десантиса — только 23%.

Валерий Гарбузов не исключает, что многочисленные обвинения в адрес Трампа со стороны властей США вызовут обратный эффект.

«И у нас, и в США сочувствуют тем, кого бьют. Многие говорят, что демократы слишком уж разошлись в своей критике Трампа, что за ней стоят ясные политические цели. В США утверждается мнение, что таким образом Трампа пытаются блокировать, не пустить даже на старт, не позволить участвовать в праймериз. Демократы упорствуют в своей ненависти к Трампу, не скрывая, что он был и остается для них врагом № 1».

Если Трамп будет признан виновным, мнение лишь 7% избирателей-республиканцев о нем станет хуже. В то же время 14% станут думать о нем лучше, а для 61% сторонников Республиканской партии итоги разбирательства не будут иметь значения.

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