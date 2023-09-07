Будет ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной: при чем тут Румыния

Фото: МО США

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территории страны якобы обнаружили обломки российского дрона. Будет ли теперь НАТО сбивать ракеты и БПЛА ВС РФ над территорией Украины?

По словам румынского лидера, он потребовал проведения срочного и профессионального расследования в связи с происхождением обломков, а также моментом и обстоятельствами, при которых они попали на территорию страны.

«Если подтвердится, что эти элементы принадлежат российскому беспилотнику, это была бы совершенно неприемлемая ситуация и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», — сказал Клаус Йоханнис на открытии саммита Междуморья, или «Инициативы трех морей» (I3M), в Бухаресте.

Как отреагировало руководство НАТО

7 сентября глава Альянса Йенс Столтенберг, выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне, подчеркнул, что у НАТО нет доказательств того, что инцидент в Румынии был намеренной атакой со стороны России.

«Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идет сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России», — сказал он.

Столтенберг отметил, что конфликт на Украине «демонстрирует риск инцидентов и несчастных случаев».

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Будет ли НАТО сбивать ракеты и БПЛА над Украиной

По мнению политолога Сергея Михеева, руководство Украины хочет воспользоваться данной ситуацией и вовлечь в конфликт страну-участницу Североатлантического альянса.

«Сейчас украинские Telegram-каналы злорадствуют и истерично требуют НАТО срочно отреагировать. Киев не оставляет попыток втянуть в конфликт хотя бы одного члена Альянса», — сказал эксперт.

При этом Россия никогда не атаковала территорию Румынии, и никаких доказательств этого нет, подчеркнул Михеев.

Глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич уверен, что Соединенные Штаты Америки не хотят привлечения стран НАТО в конфликт на Украине.

«Логика понятна: на фронте у них успехов нет, но результат показать надо. Если его не будет, то Киев принудят к миру. А втягивание НАТО может стать для Украины решением, или как минимум они хотят сделать Россию неким всемирным злом и заставить Альянс давать больше средств», — заявил он РИА Новости.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош сравнил Украину с «утопающим котенком, который цепляется за любую соломинку».

«Он заинтересован в вовлечении большего числа соседей в конфликт и этот инцидент в русле такой подстрекательской позиции. Но Румыния пока сохраняет хладнокровие», — обратил внимание эксперт.

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