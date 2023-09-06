Российские дроны посеяли панику у границ НАТО Express: российские дроны у границ НАТО вызвали панику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Попадание дронов по стратегически важным портам Рени и Измаил на территории Украины на границе с Румынией, которая входит в НАТО, вызвали панику в Европе, сообщает британская газета Express. Издание отмечает, что порты являются важными узлами для Украины.

Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что все произошло очень, очень близко к границе его страны, — указано в материале.

4 сентября глава региональной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе на юге Одесской области были повреждены несколько складских и производственных помещений. На некоторых объектах фиксировались возгорания. Их удалось ликвидировать ближе к утру. Также повреждения получило некоторое оборудование промышленных предприятий.

При этом в ночь на 4 сентября в Одесской области на протяжении 3,5 часа работали сирены воздушной тревоги. Украинские средства массовой информации сообщали, что в крупном порту Измаиле прогремело несколько взрывов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис позже опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олега Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.