В Одесской области сообщили о повреждениях после ночной воздушной тревоги Глава Одесской ОВА Кипер: на юге области повреждены складские помещения

Фото: t.me/dsns_telegram

В Измаильском районе на юге Одесской области повреждены несколько складских и производственных помещений, сообщил в Telegram-канале глава региональной администрации Олег Кипер. На некоторых объектах фиксировались возгорания. Их удалось ликвидировать ближе к утру.

В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, — написал Кипер.

Также повреждения получило некоторое оборудование промышленных предприятий, уточнил он.

Ночью в Одесской области на протяжении 3,5 часа работали сирены воздушной тревоги. Украинские средства массовой информации сообщали, что в крупном порту Измаиле прогремело несколько взрывов.

В общей сложности воздушную тревогу объявили власти четырех областей Украины — Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что удары наносятся по военным объектам. По его словам, инфраструктуру Днепропетровской области атакуют российские ракеты. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Глава областной администрации Сергей Лысак позднее сообщил, что на одном из объектов возник пожар. Другие последствия удара уточняются, добавил он.