В Одесской области прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы прозвучали в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. В общей сложности воздушная тревога была объявлена в четырех областях — Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее по военным объектам в Днепропетровской области Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, ударили российские ракеты, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее во Львове произошел сильный взрыв. Местные власти ситуацию не комментировали. Крылатая ракета Х-50 могла поразить груз из «натовских» стран или место встречи украинских военных с западными кураторами и представителями разведки. Минобороны России информацию не комментировало. Позднее канал отметил, что украинские источники заявили, что взрыв произошел из-за несчастного случая на территории химического завода.

До этого сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины. Тогда воздушную тревогу объявили на большей части территории страны. В конце августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.