Рогов рассказал об ударе ракетами по объектам в Днепропетровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Днепропетровской области Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, очень громко, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российские ракеты ударили по объектам, которые ВСУ используют для военных целей. Минобороны РФ не комментировали информацию.

В Днепропетровской области громко. Русские ракеты поражают объекты, используемые режимом Зеленского для ведения боевых действий, — написал Рогов.

Ранее во Львове произошел сильный взрыв. Местные власти ситуацию не комментировали. Крылатая ракета Х-50 могла поразить груз из «натовских» стран или место встречи украинских военных с западными кураторами и представителями разведки. Минобороны России информацию не комментировало. Позднее канал отметил, что украинские источники заявили, что взрыв произошел из-за несчастного случая на территории химического завода.

До этого сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины. Тогда воздушную тревогу объявили на большей части территории страны. В конце августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.