В Днепропетровске объект инфраструктуры получил повреждения

Фото: t.me/dsns_telegram

В Днепропетровске объект инфраструктуры получил повреждения, сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, на объекте вспыхнул пожар.

Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются, — написал Лысак.

Ранее стало известно о взрывах, которые прозвучали в Одесской области. В общей сложности воздушная тревога была объявлена в четырех областях — Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что по военным объектам в Днепропетровской области Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, ударили российские ракеты.

До этого во Львове произошел сильный взрыв. Местные власти ситуацию не комментировали. Крылатая ракета Х-50 могла поразить груз из «натовских» стран или место встречи украинских военных с западными кураторами и представителями разведки. Минобороны России информацию не комментировало. Позднее канал отметил, что украинские источники заявили, что взрыв произошел из-за несчастного случая на территории химического завода.