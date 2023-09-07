Военэксперт раскрыл последствия полного уничтожения портов Измаил и Килия Военэксперт Дандыкин: уничтожение Измаила лишит ВСУ боеприпасов из Румынии

Фото: Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

Порт Измаил

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишатся поставок боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) из Румынии в результате уничтожения портов Измаил и Килия. Он не исключил, что в Измаиле и Килии базировались киевские надводные дроны, используемые для попыток атаковать Крымский мост.

Это очень важный момент. Эти порты были важной составляющей логистики поставок вооружений и боеприпасов на Украину со стороны Румынии наряду с Жешувом. Теперь Киев столкнется с трудностями в поставках ГСМ, вооружений и боеприпасов. И, соответственно, в уничтоженных портах, предварительно, базировались надводные дроны, используемые ВСУ в Черном море для попыток атаковать Крымский мост, — объяснил Дандыкин.

По его словам, удары по украинским портам продолжатся. Собеседник отметил, что необходимо вывести из строя также инфраструктурные объекты в Одессе и Одесской области: Ильичевск, Южный и сам Одесский порт.

Киев же никогда ничего не признает, а если сейчас признали, то, значит, действительно наши беспилотники дошли, а ПВО — устаревшие немецкие установки «Гепард» — ничего не смогла поделать. Думаю, что удары будут продолжаться по другим таким объектам, — отметил Дандыкин.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» 7 сентября предположил, ссылаясь на украинские СМИ, что порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены ударами беспилотников.

Глава региональной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил 4 сентября, что в Измаильском районе на юге региона были повреждены несколько складских и производственных помещений. На некоторых объектах фиксировались возгорания. Их удалось ликвидировать ближе к утру. Также повреждения получило некоторое оборудование промышленных предприятий.

При этом в ночь на 4 сентября в Одесской области на протяжении 3,5 часа работали сирены воздушной тревоги. Украинские средства массовой информации сообщали, что в крупном порту Измаил прогремело несколько взрывов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис позже опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олег Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.