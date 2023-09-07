Политолог усмотрел в действиях Киева желание втянуть НАТО в конфликт Политолог Михеев: Киев захотел втянуть в украинский конфликт страны НАТО

Фото: МО Украины

Киев захотел втянуть в украинский конфликт хотя бы одну из стран-участниц НАТО, на это указывает распространившаяся информация о якобы упавших частях российского беспилотника в Румынии, рассказал политолог Сергей Михеев. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он подчеркнул, что это очередная провокация, а Россия никогда не атаковала территории Румынии.

Сейчас украинские Telegram-каналы злорадствуют и истерично требуют НАТО срочно отреагировать. Киев не оставляет попыток втянуть в конфликт хотя бы одного члена альянса, — подчеркнул политолог.

По его мнению, произошедший инцидент преследует цель дискредитировать Россию перед мировой общественностью. Михеев подчеркнул, что никаких официальных данных о том, что именно российский беспилотник упал на территории Румынии, у Киева нет.

Минобороны Румынии ранее опровергло заявление украинского дипломата о том, что на территории страны упали российские беспилотники. До этого представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что в ночь на 4 сентября в Румынии потерпели крушение и взорвались дроны РФ.

Глава НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у Альянса нет информации о том, что обломки БПЛА, найденные в Румынии, были преднамеренной атакой из России. По его словам, эта ситуация демонстрирует риск инцидентов и несчастных случаев из-за конфликта на Украине.