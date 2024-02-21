Агония Киева: Зеленский уже открыто готов прикрываться гражданскими

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Судя по всему, команда президента Украины Владимира Зеленского планирует возобновить работу международного аэропорта Борисполь под Киевом. Ситуация выглядит откровенным вызовом реальности, поскольку небо над Украиной практически закрыто для гражданской авиации. Так ради чего вся эта аэродромная суета?

Подставить западных лидеров

Недавно отложенный визит на Украину французского президента Эммануэля Макрона наделал немало шума. Возникли, дескать, опасения в обеспечении безопасности лидера Франции. Между тем многочисленные гости Зеленского, спешащие в Киев засвидетельствовать ему свою поддержку, совершают длительное путешествие из Польши по железной дороге. И хоть каждый раз прибывающим устраивают представление с объявлением воздушной тревоги, высоким гостям ничего в реальности не угрожает.

Представьте, что многочисленным Макронам, фон дер Ляйен и Боррелям, освоившим железнодорожный маршрут, предложат прилетать в гостеприимный Борисполь, который, дескать, полностью готов к приему высокопоставленных визитеров. Конечно, в условиях активных боевых действий такая инициатива выглядит абсолютно дикой.

Но Зеленский решил воспользоваться тем, что наша армия наносит удары только по военным объектам. И вот, к примеру, объявлено, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен совершить свой очередной визит в Киев удобным воздушным путем без пересадок и потери драгоценного времени. И в Борисполе его уже готовятся встретить девушки в вышиванках с караваями.

Что может стать законной целью

Напомним, что наши аэропорты на юге по-прежнему закрыты, прилеты украинских дронов иногда даже приводят к временному ограничению в столичных аэропортах. И на таком фоне приготовления к открытию Борисполя выглядят преднамеренной провокацией.

Напрашивается сравнение с судами с украинским экспортом, которые выходят из портов на Дунае и даже из Одессы, а затем крадутся по территориальным водам Румынии. И это без заключенной зерновой сделки.

В Киеве, конечно, оговорились, что пока речь не идет об открытии регулярных гражданских рейсов из Борисполя. А не регулярных? Нет ли признаков подготовки одной-единственной ударной провокации — уничтожения взлетевшего из Борисполя гражданского лайнера неустановленной, но «стопроцентно русской ракетой». Это по сбитому при помощи западных советников Ил-76 с украинскими пленными в Вашингтоне до сих пор нет достоверной информации. А о сбитом малазийском «Боинге» там все знали уже на следующий день.

Понятно, что провалы на фронте будут подвигать Киев к любым изощренным провокациям ради продления собственной агонии. И к этому надо быть готовыми. В том числе и в информационном плане. Но тот факт, что Киев готов прикрываться уже и гражданскими лицами, говорит только об одном — агония началась.

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