США отрицают участие в крушении самолета Ил-76 с украинскими военнопленными Госдеп: США не участвовали в ударившем по самолету Ил-76 расчете ЗРК Patriot

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США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. Он уточнил, что утверждения на этот счет являются «пропагандой Кремля».

Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности, — сообщил сотрудник ведомства.

Ранее сообщалось, что катастрофа самолета Ил-76 Министерства обороны РФ произошла по вине британских советников Киева. При этом документальных доказательств в СМИ не приводилось.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Предварительные итоги экспертизы показали, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит западным зенитно-ракетным комплексом. К такому выводу пришли при анализе поражающих элементов в обшивке борта. Источник в экстренных службах рассказывал, что крушение Ил-76 было спровоцировано попаданием поражающих элементов украинской ракеты. Она повредила двигатель, что привело к утрате контроля над воздушным судном.