«Треть потенциала»: военный эксперт оценил потерю крейсера «Москва»

Затонувший во время спецоперации на Украине флагманский крейсер «Москва» стал серьёзной потерей для российского флота, сообщил капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с «Радиоточкой НСН». Это был один из четырёх кораблей такого класса в Черноморском флоте и заменить его сейчас не удастся, отметил военный эксперт.

Потеря очень ощутимая, сразу хочу сказать без экивоков. По сути, наш флот потерял треть своего потенциала в дальней морской зоне. На Черноморском флоте имелось четыре современных корабля, в этой дальней зоне способные действовать, имеющие мощное современное вооружение: три фрегата и крейсер «Москва», — сказал Сивков.

Он добавил, что крейсер хоть и был построен 40 лет назад, нёс мощное вооружение и мощную систему противовоздушной обороны «Форт» — первую многоканальную в мире. В причинах трагедии нужно разобраться, а виновных наказать, заявил Сивков.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что флагман Черноморского флота затонул во время буксировки. Это произошло после пожара на корабле и детонации боеприпаса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поездку в Севастополь для разбора причин затопления. Проводить совещание с военными он также не собирается.

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Литовкин сравнил погибший крейсер с «целым городом». Он отметил, что в ближайшей перспективе заменить корабль нечем.