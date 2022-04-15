В Кремле отреагировали на инцидент с крейсером «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поездку в Севастополь для разбора причин затопления флагманского крейсера «Москва», проводить совещание с военными он также не собирается. Кроме того, представитель Кремля воздержался от комментариев по поводу причин произошедшего, отметив, что такие вопросы — прерогатива военных, передаёт РИА Новости.

Нет, в ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано, — пояснил Песков.

Вечером 14 апреля Министерство обороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным Министерства, корабль потерял остойчивость из-за значительных повреждений в результате пожара после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения при буксировке. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, затонувший крейсер можно сравнить с целым городом, он обладал очень мощным вооружением — 16 крылатыми ракетами «Вулкан» с дальностью полёта до 1000 километров. По его словам, в ближайшей перспективе России нечем заменить крейсер. Глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, назвал «Москву» символом города.