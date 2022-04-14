Глава Севастополя назвал затонувший крейсер «Москва» символом города

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что флагманский крейсер Черноморского флота России «Москва», затонувший 14 апреля, являлся символом города для местных жителей, об этом он сообщил в записи на своей странице во «ВКонтакте». Развожаев отметил, что экипаж корабля был эвакуирован.

В условиях штормового волнения моря крейсер «Москва» затонул, потеряв остойчивость, заявили в Минобороны России. Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно, — написал глава города.

Министерство обороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. Отмечается, что из-за полученных повреждений после детонации боезапаса, а также по причине штормового волнения корабль потерял остойчивость. Основной причиной взрыва стал пожар на борту боевого судна.

Отмечается, что никто не пострадал в ходе инцидента, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.