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Мир

Глава Севастополя назвал затонувший крейсер «Москва» символом города

10:53, 15 апреля 2022
Глава Севастополя назвал затонувший крейсер «Москва» символом города Флагман Черноморского флота РФ российский гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» в Севастопольской бухте Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что флагманский крейсер Черноморского флота России «Москва», затонувший 14 апреля, являлся символом города для местных жителей, об этом он сообщил в записи на своей странице во «ВКонтакте». Развожаев отметил, что экипаж корабля был эвакуирован.

В условиях штормового волнения моря крейсер «Москва» затонул, потеряв остойчивость, заявили в Минобороны России. Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно,написал глава города.

Министерство обороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. Отмечается, что из-за полученных повреждений после детонации боезапаса, а также по причине штормового волнения корабль потерял остойчивость. Основной причиной взрыва стал пожар на борту боевого судна.

Отмечается, что никто не пострадал в ходе инцидента, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

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