Минобороны предложило наносить авиаудары по нарушителям границ РФ

https://static.news.ru/photo/0cdcad54-f8c6-11ea-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ предлагает разрешить военной авиации проводить предупреждающую бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу морских и речных судов. Ведомство подготовило поправку в закон «О государственной границе РФ», которая допускает перед применением оружия на поражение не только предупредительные выстрелы, но и предупредительное бомбометание.

Абзац третий статьи 35 после слов "предупредительные выстрелы" дополнить словами "для артиллерии и стрелкового оружия", а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна — нарушителя государственной границы, — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

В настоящее время пограничные органы ФСБ и ВС РФ имеют право применять оружие и боевую технику только для отражения вооружённого вторжения на территорию РФ.

Последний крупный инцидент с вторжением на территорию России произошёл в 2018 году в Керченском проливе, когда два украинских боевых катера и буксир нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Чёрного моря в Азовское.

Как писал NEWS.ru, авиация стран НАТО совершает регулярные полёты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время это происходит гораздо чаще. По его словам, раньше это была в основном разведывательная авиация, а сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов.