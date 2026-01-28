Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы Захарова: вбросы о планах США на морскую блокаду Кубы вызывают тревогу

Возможная морская блокада Кубы со стороны США стала бы грубым нарушением международного права, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобные сообщения вызывают серьезную обеспокоенность.

Захарова заявила о непоколебимой солидарности Москвы с Гаваной и кубинским народом. По ее словам, в этой ситуации должен возобладать здравый смысл.

В противном случае речь бы шла о новом грубейшем нарушении международного права, постановке национального законодательства США и введенного ими санкционного режима выше действующих международно-правовых норм, бесчеловечном посягательстве на достойную жизнь кубинских граждан, провоцировании гуманитарного кризиса на острове, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения морской блокады Кубы. Цель этой меры — прекращение поставок нефти на остров. Данную идею уже поддержал государственный секретарь США Марко Рубио. Вашингтон ищет новые способы для смены политического руководства Кубы, но окончательного решения по блокаде еще не принято.