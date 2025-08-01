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01 августа 2025 в 09:41

«Пара выходных иногда случается»: Песков об отдыхе Путина

Песков: Путин никогда официально не уходит в отпуск

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live». Однако, по словам пресс-секретаря российского лидера, порой у главы государства выпадет пара выходных, но неполноценных.

Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск. Пара выходных иногда случается. И то полноценных выходных просто физически не может быть, — отметил он.

До этого Путин дал задание правительству и РЖД до 31 марта 2026 года подготовить модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. В документе уточняется, что она должна включать четкие сроки и параметры реализации каждого проекта.

Ранее президент назвал Архыз красивым местом. Также Путин поинтересовался, катаются ли там на лыжах. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе общения с лидером ответил, что курорт работает круглый год и его активно посещают любители зимних видов спорта.

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