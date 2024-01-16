«Отщепенцы должны быть наказаны»: кого затронет закон об изъятии имущества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три депутата от партии «Единая Россия» выступили с предложением отбирать имущество у граждан, осужденных за фейки об армии. Лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев и ряд политологов высказались против проекта. В Совете по правам человека идею, наоборот, поддержали, предположив, что конфискация может затронуть, например, тех, кого Министерство юстиции России уже признало иноагентом. Нужен ли сейчас такой закон, — разбирался NEWS.ru.

В чем суть закона о конфискации за фейки об армии

Комиссия правительства России по законопроектной работе 15 января одобрила проект отзыва на инициативу об изъятии имущества у осужденных за фейки об армии или призывы к дезертирству. Она была разработана депутатами Госдумы от «Единой России» Ириной Яровой, Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. В парламент предложение пока не внесено — правительство России рассмотрело его на стадии «нулевого чтения».

Инициатива подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам, например фейки распространялись за деньги. Как писал RTVI, в документе предлагается забирать орудие совершения преступления и оборудование, которое принадлежит нарушителю, например, компьютер, планшет или мобильный телефон.

С юридической точки зрения депутаты хотят дополнить статьи 280.4 и 270.3 Уголовного кодекса РФ. В случае распространения фейков об армии и призывов к деятельности, направленной против безопасности России, допускается принудительное и безвозмездное изъятие имущества в пользу государства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналогичные инициативы выдвигались и ранее. Так, год назад спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал конфисковывать имущество у тех, кто уехал за границу и публично критикует политику Москвы, «оскорбляя солдат и офицеров».

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет», — отмечал Володин.

По мнению спикера, эти люди чувствовали свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться, а целью оскорблений было желание выслужиться перед зарубежными властями и сохранить свои активы за границей.

Кого еще может затронуть законопроект о конфискации за фейки об армии

Коллеги по фракции в Госдуме и юристы поддерживают идею авторов проекта, отмечая, что изымать следует не только орудие преступления, но и более ценные активы. Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев («Единая Россия») подчеркнул необходимость такого закона.

«С предателями, если идет война, разговор должен быть короткий. Закон о конфискации — крайне необходимая мера. Я думаю, что при дальнейшей эскалации, если кто-то не поймет, то наказание будет ужесточаться. Это нормальное явление. Этого не понимают единицы, те, кто работает против нашей родины. Сегодня максимальное количество наших людей, все за победу, за Родину и за нашего президента. А отщепенцы, которые сегодня пытаются раскачать ситуацию, должны быть жестко наказаны », — высказал мнение Гурулев.

Член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru тоже допустил, что расстаться с ценным имуществом, а не только с планшетами теперь предстоит многим медийным личностям.

«Законопроект был необходим, особенно для того, чтобы конфисковывать имущество тех, кто находится за границей и зарабатывает тем, что распространяет негатив об армии России. Претендентов на изъятие собственности много, особенно среди медийных личностей, таких как Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. — NEWS.ru)», — отметил Кабанов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Изъятие недвижимости или других активов теоретически может стать альтернативой тюремному сроку, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист, завкафедры госуправления МГИМО Константин Трапаидзе.

«В случае принятия данного законопроекта, если будет доказано, что обвиняемый занимался такой антигосударственной агитацией, последует конфискация его имущества. Эта мера может не сопровождаться уголовным преследованием. Прежде всего под действие закона подпадут иноагенты, ведущие антигосударственную деятельность. Данный проект — запоздалый ответ на действия Запада. Ведь там могут изъять собственность у человека, если он просто связан с российским государством», — высказал мнение Трапаидзе.

Юрист оговорился, что в некоторых случаях суду будет сложно вынести вердикт по таким делам. «Не всегда можно установить, что именно — фейк, а что — нет. Кроме того, для обвинительного приговора требуется критерий проплаченности, нужно установить, получал ли деньги обвиняемый за свое мнение», — пояснил Трапаидзе.

Какова реакция на законопроект о конфискации в Госдуме

Однако депутаты из других фракций Госдумы засомневались в целесообразности проекта. Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что следовало бы отбирать собственность у коррупционеров, подрывающих обороноспособность России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я не помню, чтобы за подобные вещи в нашем законодательстве была предусмотрена конфискация. Мне это не нравится, конечно. У нас есть много коррупционеров, людей, которые могут нанести большой ущерб стране, ее обороноспособности. Несколько лет даже не шевелились, чтобы выпускать беспилотники в России. Это реальный вред, и надо изымать имущество тех, кто это допустил, а не у людей, которые просто что-то сказали», — отметил в разговоре с NEWS.ru Нечаев.

Среди политологов также нашлись противники конфискации. «Мне кажется, это странная инициатива, ведь из-за фейков об армии не происходит нанесение материального ущерба кому-либо», — высказал позицию в разговоре с NEWS.ru политолог Евгений Минченко.

Глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко выразил опасение насчет возможной правоприменительной практики. «В принципе, может быть обвинен любой неугодный журналист, эксперт или политик. Например, вполне себе можно конфисковать имущество социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. — NEWS.ru)», — заявил Бондаренко.

В мае 2022 года социолог Борис Кагарлицкий был внесен Минюстом в список иноагентов. В июле 2023-го Сыктывкарский городской суд его арестовал. ФСБ предъявила ему обвинение по статье о публичных призывах к террору, а Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов. В декабре суд в Сыктывкаре оштрафовал социолога на 600 тысяч рублей за оправдание терроризма и освободил его из-под стражи.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Максим Галкин

В сентябре 2022 года Минюст внес в реестр иноагентов артиста Максима Галкина. В декабре того же года Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении юмориста

Как сейчас наказывают за фейки об армии

С марта 2022 года в России действует закон об уголовном наказании за клевету на Вооруженные силы, а также за призывы к иностранным властям ввести антироссийские санкции. Нарушителям грозит штраф от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Спустя год, в марте 2023-го, вступил в силу закон, согласно которому за дискредитацию добровольцев, которые участвуют в СВО, предусматриваются штрафы от 30 до 500 тысяч рублей. За неоднократное нарушение грозит лишение свободы до 15 лет.

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