СК не стал возбуждать дело против Галкина и Пугачевой за фейки о ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о статье о фейках против российской армии, сообщила ТАСС пресс-служба правоохранительных органов. Там отметили, что материалы после проверки вернули в столичное ГУ МВД.



Собеседник не уточнил, какая именно информация была опубликована Пугачевой в сети. Однако отметил, что СК проверил опубликованную Галкиным видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России.

Ранее Галкин рассказал, что супруга не одобряет его пристрастия к алкоголю. Артист признался в этом на юбилейном вечере лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как выпил на сцене полбутылки виски. Галкин отметил также, что они с Пугачевой живут дружно и хорошо, им нравится в Израиле. Комик сравнил себя с русским певцом Александром Вертинским, эмигрировавшим в 1920 году, отмечая, что, в отличие от него, им с Пугачевой необязательно возвращаться в Россию.

Предположительно, сейчас Галкин и Пугачева проживают в Израиле, но не намерены надолго там оставаться. После новогодних праздников шоумен и певица вместе с детьми переедут жить в Лондон.