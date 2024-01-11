«Взорвет» ход СВО? Чем уникальна новейшая авиабомба ВС РФ «Дрель»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году, сообщили в государственной корпорации «Ростех». Согласно заявлению компании, боеприпас успешно завершил все испытания. Как он будет применяться, какие у него характеристики и в чем его отличия от аналогов, разбирался NEWS.ru.

Как «Дрель» принимали на вооружение

Впервые об испытаниях планирующей бомбовой кассеты ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель» было объявлено в 2016 году. Тогда об этом сообщил гендиректор компании, разрабатывающей бомбу, — НПО «Базальт» — Владимир Порхачев.

В свою очередь, Сергей Русаков, гендиректор концерна «Техмаш», в который входит НПО-разработчик, заявлял, что испытания боеприпаса завершатся в 2016 году. Однако этого так и не произошло.

Позднее сроки неоднократно переносили. Так, «Дрель» должны были принять на вооружение в 2018, потом в 2019 и 2021 году. Однако тестирование изделия было завершено лишь сейчас.

10 января государственная корпорация «Ростех» сообщила, что авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году. Такое решение было принято после успешного прохождения боеприпасом всех определенных Минобороны испытаний.

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС Российская планирующая авиабомба «Дрель» с дальностью планирования 30 км

Что известно о новейшей бомбе

Ранее СМИ сообщали, что «Дрель» весит 540 кг и несет 15 боевых элементов кассетного заряда. Часть из них может быть предназначена для уничтожения военной техники, в том числе вражеской ПВО, а другая часть — для ударов по укрепленным сооружениям.

«Дрель» — планирующая бомба. После сброса с самолета она с помощью выдвижных крыльев и аэродинамического руля выходит в заданную точку. Целевые координаты указываются с помощью системы ГЛОНАСС.

Эта авиабомба обладает системой распознавания «свой-чужой». Это позволяет ей действовать, даже когда рядом с объектом, который нужно поразить, находятся союзные силы. Кроме того, «Дрель» при применении против бронетехники, например танков, способна выбирать в качестве точки попадания наименее защищенную часть машины.

Чем «Дрель» отличается от других боеприпасов

Новейшая планирующая авиабомба имеет более высокую точность, чем «неуправляемые» боеприпасы, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов.

«Преимущество „Дрели“ в том, что у нее более высокая точность, чем у обычных боеприпасов. Однако это не совсем планирующая бомба. Вот управляемые авиабомбы ФАБ-500 или ФАБ-1500 можно назвать планирующими в полной мере, так как у них есть соответствующие модули, с помощью которых ими можно управлять. Эффективность же „Дрели“ ограничена», — заявил Артамонов.

Фото: РИА Новости Авиабомбы ФАБ-500

Военэксперт рассказал, что системы, аналогичные «Дрели», возникли еще в 1980-е годы.

«В начале 1980-х появился американский разведывательно-ударный авиационный комплекс Assault Breaker. С его помощью обнаруживались цели, а самонаводящиеся боеприпасы поражали их. „Дрель“ работает по такому же принципу. Чтобы применять ее эффективно, нужно задействовать эту бомбу против нескольких целей», — сказал Артамонов.

Какие требования военные предъявляют к новому боеприпасу

По мнению военного аналитика Прохора Тебина, в современном вооружении на первый план выходят возможности его промышленного производства.

«Важно то, насколько его быстро, качественно и массово можно изготавливать и насыщать им действующие на фронте соединения. А во-вторых — насколько данное изделие содействует развитию текущих сетей связи, принятия решений и нанесения ударов. То есть основной вопрос не в том, чтобы получить лучшую бомбу, а в том, чтобы получить много приемлемых изделий, и в том, чтобы сокращался временной лаг между нахождением цели и ее поражением», — заявил Тебин в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, новейшую авиабомбу необходимо встроить в систему вооружений.

«„Дрель“ встроится в данную систему, если ее промышленный потенциал в плане производства будет выше, чем у существующих изделий. А если ее тактико-технические характеристики будут чуть выше, чем у существующих бомб, то это будет хорошо», — отметил Тебин.

Что касается производства «Дрели», то достаточного количества боеприпасов никогда не бывает, подчеркнул Артамонов.

«Бывает увеличившееся количество в производстве. Это философская категория. Так, промышленники скажут, что они произвели достаточно, а в армии будут отмечать их недостаток», — пояснил он.

Военный эксперт добавил, что план производства вооружений может сильно отличаться от реальных нужд армии из-за того, что вооружения поступают в войска через некоторое время после их разработки.

«С тех пор как составляется план производства того или иного типа вооружения и, собственно, сами изделия начинают поступать в войска, проходит время. Происходят изменения, и либо потребность в том или ином изделии возрастает, либо отпадает, так как появляются его более эффективные аналоги. „Дрель“ в этом случае не исключение», — подчеркнул Артамонов.

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС Российская планирующая авиабомба «Дрель» с дальностью планирования 30 км

Какие недостатки могут быть у «Дрели»

«Для создания „Дрели“ производят в том числе и детали, которые не могут быть заменены аналогичными деталями от других российских планирующих бомб. В этом смысле „Дрель“ уникальна. Вместе с тем нельзя забывать, что с промышленной точки зрения разнообразие — это плохо. Потому что чем выше унификация, тем ниже общие издержки», — заявил Тебин.

Однако, отметил аналитик , у нестандартных видов вооружения есть и преимущества.

«Вместе с тем на поле боя зачастую различные изделия лучше, чем однотипные. Потому что для однотипных изделий противнику проще выработать средства противодействия. Хоть и не всегда, конечно, это справедливо. Так что это некая палка о двух концах», — сказал Тебин.

Эксперт добавил, что для всех видов вооружений необходимо учитывать достоинства и недостатки их разнообразия. По его словам, всегда нужно ориентироваться на однотипность и унификацию вооружений для облегчения логистики, производства, уменьшения издержек, облегчения эксплуатации.

«Об этом часто пишут, что плохо иметь четыре танка, пять видов истребителей, три автомата и так далее. А с другой стороны, есть определенные нюансы в том, что в некоторых случаях лучше иметь разные изделия — с разными профилями полета, неодинаковым уровнем заметности в различных спектрах, отличающимися подходами к помехозащищенности, — чтобы усложнить противнику противодействие данным изделиям», — заключил Тебин.

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