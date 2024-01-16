Юрист назвал альтернативу тюремному заключению за фейки об армии Юрист Трапаидзе: изъятие имущества может стать альтернативой заключению за фейки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфискация имущества в случае обвинения по статье о дискредитации армии может стать альтернативой тюремному заключению, рассказал NEWS.ru юрист, завкафедры госуправления МГИМО Константин Трапаидзе. По его словам, законопроект, предполагающий данные изменения, принят в ответ на политику Запада.

В случае принятия данного законопроекта, если будет доказано, что обвиняемый занимался такой антигосударственной агитацией, последует конфискация его имущества. Эта мера может не сопровождаться уголовным преследованием. Прежде всего, под действие закона попадут иноагенты, ведущие антигосударственную деятельность. Этот законопроект — запоздалый ответ на действия Запада. Ведь в западных странах изымают у человека собственность, если он просто связан с российским государством, — заявил Трапаидзе.

Юрист отметил, что вынести судебное решение согласно такому закону не всегда будет просто. Он пояснил, что, в частности, необходимо будет уточнить, кто именно будет принимать такие решения и устанавливать, получал ли обвиняемый деньги за свою деятельность.

Возникает вопрос: а судьи кто? В некоторых случаях суду будет сложно вынести вердикт по таким делам. Возможно, не всегда легко установить, что именно является фейком. Кроме того, для обвинительного приговора вводится критерий проплаченности, нужно будет установить, получал ли деньги обвиняемый за свое мнение. А что касается процедуры, то конфискация скорее всего будет в судебном порядке, — сказал Трапаидзе.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной работе одобрила проект отзыва на инициативу об изъятии имущества у осужденных за фейки об армии. Законопроект внесли депутаты от «Единой России» Ирина Яровая, Василий Пискарев и Елена Ямпольская. Инициатива депутатов подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам, например, если фейки или призывы распространялись за деньги. В этих случаях предлагается изымать орудие совершения преступления и оборудование, которое принадлежит осужденному, например компьютер, планшет или мобильный телефон.