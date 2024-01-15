«Всё начнётся в феврале»: что за секретный план Германии о войне РФ и НАТО

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию западных СМИ «уткой».

В СМИ появился «секретный документ» со сценарием возможной войны между Россией и НАТО. По данным журналистов, план действий разработали в Минобороны Германии, а к его реализации перейдут уже в этом году. Насколько вероятно прямое столкновение Москвы с Североатлантическим блоком и чем оно может закончиться, читайте в материале NEWS.ru.

Какой секретный документ разработало Минобороны Германии

Минобороны Германии разработало сценарий возможной войны между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на документ. Причем немецкие чиновники, по данным издания, ожидают эскалации ситуации уже в феврале текущего года.

По данным издания, военное ведомство разработало для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) учебный сценарий «Оборона Альянса 2025», в котором «шаг за шагом, месяц за месяцем» описывается, как мог бы действовать президент России Владимир Путин и как НАТО планирует защищаться в случае гипотетической агрессии.

В чем состоит сценарий столкновения России и НАТО

Немецкая газета сообщает, что сценарий, получивший название «Оборона Альянса 2025», планируется запустить в феврале 2024 года. Именно в это время, по оценкам западных аналитиков, Россия могла бы провести новую мобилизацию и призвать в армию 200 тыс. человек. Затем российские войска, по сценарию немецких экспертов, начнут весеннее наступление на Украине и к июню разгромят украинскую армию.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Немецкая газета Bild сообщает, что сценарий, получивший название «Оборона Альянса 2025», стартует в феврале 2024 года.

В июле, полагают в Берлине, Москва может приступить к кибератакам и другим формам гибридной войны против Запада. В странах Балтии начнутся гражданские столкновения с участием русскоязычных меньшинств, которые Россия, предположительно, использует как предлог для начала масштабных учений на приграничной территории и в Белоруссии. Далее, в октябре, по мнению разработчиков плана, Россия якобы перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. А в декабре 2024 года в районе Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью «произойдет пограничный конфликт». Затем, воспользовавшись временным безвластием после выборов президента США, Россия при поддержке Белоруссии «повторит на территории НАТО вторжение 2014 года», полагают на Западе.

По описанному сценарию война между Россией и НАТО может начаться летом 2025 года. В мае 2025 года руководство Альянса, пишет Bild, примет решение о мерах сдерживания.

«В „день Х“, согласно документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тыс. солдат Бундесвера», — говорится в публикации. Сценарий завершается через 30 дней после «дня Х». Чем именно закончится этот конфликт, журналисты не уточняют.

Как отреагировали на публикацию в Москве и на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Bild о разработке Германией сценария возможной войны между НАТО и РФ к лету 2025 года. По его словам, в последнее время издание часто публикует «утки».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на опубликованный сценарий войны Москвы и НАТО. Она назвала план атаки России на Альянс «гороскопом для рыбы в раке». «Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством [главы ведомства Анналены] Бербок», — сказала дипломат.

Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ о якобы «секретном плане» нападения России на НАТО, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.

Позднее о том же заявил и директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс. По его словам, материал Bild на самом деле не секретный анализ разведки, а сценарий учений.

Фото: Maj. Patrick Connelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Политологи считают, что столкновение России и НАТО возможно.

«Сценарий учений — всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас в сценариях используются существующие страны и географические районы», — написал Сартс на своей странице в соцсети.

Стоит ли серьезно воспринимать сценарий войны России и НАТО

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко отметил, что Россия сомневается в рациональности европейских партнеров. По его словам, именно поэтому в Москве готовятся к худшему сценарию.

«Наличие подобных документов не может не напрягать. Его публикация дает нам новый сигнал о том, что отношения с Германией плохие. Поэтому российские власти исходят из худшего сценария, в соответствии с которым немцы действительно готовятся к военному конфликту, видимо, в Сувалкском коридоре или где-то вокруг Калининграда. А уж произойдет это или нет — посмотрим. Из нынешних обстоятельств это не следует, поводов для вооруженного конфликта между Россией и Германией пока нет», — заявил Ткаченко NEWS.ru.

По его словам, утечка документа именно сейчас связана с большими проблемами Украины и желанием Германии создать ситуацию, которую Россия могла бы воспринимать как угрожающую для себя.

Чем может закончиться война России и НАТО

Возможная война между Россией и Германией, то есть с членом НАТО, приведет к катастрофе, уверен Ткаченко. По его словам, речь идет о ядерном столкновении.

«Германия — один из ключевых членов Альянса, отвечающий за европейскую безопасность. Поэтому начнется третья мировая война, которая может закончиться применением ядерного оружия», — сказал Ткаченко.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Эксперты считают, что война России и НАТО приведет к ядерной катастрофе.

Почему план войны опубликовали именно в СМИ ФРГ

После того, как стало понятно, что США отказывается снабжать Украину оружием, эта миссия перешла к европейцам, заявил NEWS.ru председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар. Он напомнил, что представители Великобритании и Франции после этого сразу отправились в Киев, чтобы заверить украинское руководство в твердости намерений сделать все для победы Украины.

«На Германию из Америки и отдельных европейских союзников идет давление встать в первый ряд при оказании военной поддержки Киеву», — заявил политолог.

Появление секретного документа в разгар протестов в Германии и обвала популярности канцлера страны Олафа Шольца не случайно, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, цель подобного слива вовсе не в том, чтобы продемонстрировать уровень западной аналитики, а показать, что будет в обозримом будущем, если не спонсировать Киев. Сенатор уверен, что публикация Bild рассчитана на то, чтобы сформулировать в головах людей мнение: «пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра».

«Сейчас в Германии по сути только две силы противостоят друг другу — прогерманская и проамериканская. Если раньше оба направления считались синонимами, то сегодня это два взаимоисключающих вектора. Стояла непростая задача напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить ещё больше на проект „Украина“ и поддерживать своего заокеанского партнера который явно ведет германскую экономику к краху, сам при этом больше всех наживаясь на конфликте», — пояснил Косачев.

Готовится ли Россия к войне с НАТО?

Россия неоднократно отвергала планы войны с НАТО. Президент РФ Владимир Путин говорил о нежелании столкновения с военным альянсом. Он подчеркивал, что конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности РФ со стороны США и НАТО». В декабре 2023 года российский лидер назвал «полной чушью» предупреждение президента США Джо Байдена об угрозе нападения России на Альянс в случае победы в конфликте на Украине.

У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО, подчеркивал Путин.

Читайте также:

«Не гнушается «уток»: Песков оценил публикацию Bild о войне ФРГ с РФ

Германия готовится к войне НАТО с Россией? Что известно, когда начнется

Военэксперт раскрыл детали о самом эффективном оружии России в зоне СВО

Названы страны, которые накачивают оружием Косов