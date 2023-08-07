Кагарлицкого внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Политолог Борис Кагарлицкий

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов, сообщает на сайте ведомства. До этого Кагарлицкого арестовали по обвинению в призывах к терроризму

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица... Кагарлицкий Борис Юльевич, 29.08.1958 года рождения, город Москва, — говорится в соответствующем перечне

26 июля Сыктывкарский городской суд арестовал социолога на два месяца. Кагарлицкий заявил журналистам, что не согласен с обвинением и намерен его оспаривать.

О том, что в отношении Кагарлицкого возбуждено уголовное дело, сообщила адвокат Юлия Кузнецова. Об этом ей стало известно в ходе обыска у психолога Александра Арчагова, который проходил в рамках дела против Кагарлицкого.

ФСБ позже официально предъявила социологу обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Кагарлицкому грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат социолога Сергей Ерохов пояснил, что дело расследуется Управлением ФСБ по Республике Коми, поэтому тот после задержания был доставлен в Сыктывкар. Ерохов добавил, что его подзащитный свою вину не признает.