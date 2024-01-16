В партии «Новые люди» оценили идею конфискации имущества за фейки об армии Лидер «Новых людей» выступил против конфискации имущества за фейки об армии

Инициатива об изъятии имущества осужденных за фейки об армии представляет собой негативный проект, рассказал корреспонденту NEWS.ru глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, необходимо конфисковывать собственность коррупционеров, подрывающих обороноспособность России, а не тех, кто выразил свою позицию.

Я не помню, чтобы за подобные вещи в нашем законодательстве была предусмотрена конфискация. Мне это не нравится, конечно. У нас есть много коррупционеров, людей, которые могут нанести большой ущерб стране, ее обороноспособности. Несколько лет даже не шевелились, чтобы выпускать беспилотники в России. Это — реальный вред, и надо изымать имущество тех, кто это допустил, а не людей, которые просто что-то сказали, — заявил Нечаев.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной работе одобрила проект отзыва на инициативу об изъятии имущества у осужденных за фейки об армии. Конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам, например, если фейки или призывы распространялись за деньги. В этих случаях предлагается изымать орудие совершения преступления и оборудование, которое принадлежит осужденному, например компьютер, планшет или мобильный телефон.