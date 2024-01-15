В правительстве поддержали изъятие телефонов у осужденных за фейки об армии RTVI: комиссия кабмина одобрила изъятие имущества у осужденных за фейки об армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия правительства России по законопроектной работе одобрила проект отзыва на инициативу об изъятии имущества у осужденных за фейки об армии, сообщил телеканал RTVI, в распоряжении которого есть копия отзыва. Законопроект внесли депутаты от «Единой России» Ирина Яровая, Василий Пискарев и Елена Ямпольская.

Инициатива депутатов подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам — например, если фейки или призывы распространялись за деньги. В этих случаях предлагается изымать орудие совершения преступления, и оборудование, которое принадлежит осужденному: например, компьютер, планшет или мобильный телефон.

Ранее глава комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за утечки персональных данных. По его словам, депутаты могут ввести штраф до 500 млн рублей за соответствующее преступление. Также рассматривается возможность привлечения к уголовной ответственности.

Законопроект об ужесточении наказания внесла «Единая Россия». Согласно предложениям единороссов, для нарушителей кратно увеличатся штрафы, а также появится риск лишиться свободы до 10 лет. Депутаты отметили, что сейчас на черном рынке можно купить персональные данные примерно о 80% населения России.