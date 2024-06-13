«Око за око»: как Медведев предложил превратить жизнь Запада в кошмар

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Дмитрий Медведев

США и их союзники объявили России войну без правил, и РФ должна отвечать так, чтобы нанести Западу максимальный урон, заявил Медведев. Что он предлагает, каким должен быть «кошмарный» ответ?

Что сказал Медведев о новых санкциях США

Россия должна реагировать на новые американские санкции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

»[Реагировать] нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину — Россию. Ведь они, США и их союзнички, объявили нам войну без правил!» — заявил Медведев.

Он призвал «каждый день пытаться нанести максимальный вред» странам, которые ввели санкции против РФ.

Как Медведев предлагает наводить страх на Запад

Медведев призвал наносить «вред во всем, в чем можно навредить». Для этого нужно вредить экономикам стран Запада, подрывать благополучие и уверенность их граждан в завтрашнем дне путем нанесения ударов по критическим уязвимостям в западных экономиках; стараться парализовать работу западных коммерческих компаний и государственных учреждений; подрывать технологические основы западной цивилизации: «буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги» и грозить коллапсом всей критической инфраструктуры.

«Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)! Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти! Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и ее. Пусть у них все остановится, все испортится, все полетит в тартарары! Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», — призвал Медведев.

Зампред Совбеза призвал наносить максимальный вред врагу, не придерживаясь никаких правил. В заключение своего послания он напомнил строку из Библии: «перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать».

Какие санкции ввели США в День России, когда будут санкции ЕС

12 июня США ввели блокирующие санкции против Национального клирингового центра (НКЦ) и МосБиржи, фактически изолировав Россию от долларовой системы. Сегодня торги на бирже начались с обвала: акции МосБиржи упали на 15,8%, Сбербанка — на 4%, ВТБ — на 4,7%. Торги долларами и евро на текущий момент недоступны.

13 июня, вместе с началом саммита G7, должны были последовать санкции Евросоюза. Однако их принятие сорвалось: Германия заблокировала введение новых рестрикций, став, как пишет агентство DPA, «новой Венгрией» в этом вопросе.

По данным агентства, Берлин не устроила часть ограничений, направленная на блокирование обхода санкций ЕС, а именно положение о вторичных санкциях против филиалов компаний. В Германии опасаются, что это ударит по их экономике.

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