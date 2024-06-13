Европейская страна внезапно выступила против антироссийских санкций DPA: Германия блокирует согласование нового пакета санкций ЕС против России

Власти Германии противодействуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России, сообщает DPA со ссылкой на диписточники в Брюсселе. Отмечается, что в Берлине недовольны мерами против экспорта российского сжиженного природного газа, а также предложением усилить контроль за обходом антироссийских рестрикций. Как выяснило агентство, немецкое руководство захотело внести «некоторые правки» в санкции против Москвы.

В последнее время возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией, — заявил один из источников.

По информации журналистов, Берлин требует полностью исключить из новых санкций наказание для зарубежных филиалов предприятий, которые нарушают санкционный режим против России. Подчеркивается, что в Германии опасаются последствий для немецких компаний. Кроме того, руководство ФРГ считает, что европейские рестрикции против российской системы обмена финансовой информацией избыточны.

Ранее Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ писал, что Евросоюз предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот». Там говорится, что предприятие играет одну из ключевых ролей в перевозке российской нефти в условиях западных ограничений, однако для принятия такого решения понадобится поддержка всех стран — членов ЕС.