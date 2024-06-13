«Все полетит в тартарары!»: Медведев назвал действенный ответ на санкции Медведев призвал нанести максимальный вред странам Запада в ответ на санкции

России следует нанести максимальный ущерб странам Запада в ответ на санкции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, необходимо навредить их экономикам, институтам, гражданам, компаниям, госучреждениям, энергетике, промышленности, транспорту и всей критической инфраструктуре.

Пусть у них все остановится, все испортится, все полетит в тартарары! <...> И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту! — написал он.

Медведев призвал власти РФ «искать критические уязвимости» во всех сферах деятельности стран Запада, «изничтожать» их и «наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры». По его словам, России следует сделать все то, в чем ее обвиняют недружественные страны: передать вооружение врагам западного мира, дезорганизовать их муниципальные власти, начать войну в космосе, распространять фейки в медиасфере и «превратить их жизнь в сплошной безумный кошмар».

Помните: Quid pro quo! Tit for tat! Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал , так и ему должно сделать (Левит, 24:20), — заключил политик.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее поздравил соотечественников с Днем России в своем Telegram-канале. Он опубликовал анимированную карту страны, которая включает в себя территории Украины.