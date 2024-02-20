Преступление и наказание: что случилось с перебежчиком Максом Кузьминовым

Фото: Социальные сети

Максим Кузьминов

Испанские СМИ подтвердили, что мужчиной, убитым в городе Ла-Вильяхойоса 13 февраля, оказался беглый российский вертолетчик Максим Кузьминов. Что известно на текущий момент, как Кузьминов оказался в Испании, правда ли, что его убили?

Что сообщили испанские СМИ

Испанское агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к следствию, подтвердило, что погибшим действительно был Кузьминов. Он проживал в Испании по поддельным документам, которые принадлежали 33-летнему украинцу.

Таким образом, источники в Гражданской гвардии Испании подтвердили крупнейшему СМИ, что ранее сообщали Eureka News и Il Correspondente.

Ранее источники в военной разведке Украины подтвердили, что убитым действительно является Кузьминов. Кроме того, накануне представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что сгоревший автомобиль, обнаруженный в соседнем городе Эль-Кампело, был использован при ликвидации перебежчика.

Официально испанские власти не подтвердили смерть Кузьминова.

Как Кузьминов оказался в Испании

Глава украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов объяснил «Украинской правде», что в Киеве предлагали летчику-перебежчику остаться в стране. Тем не менее россиянин предпочел уехать в Европу.

«Люди, если имеют отношение к тем или иным событиям, конечно, должны быть бдительными, должны заботиться о ситуации. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — объявил Данилов.

От украинских властей перебежчик получил «награду» в размере $500 тыс. Данилов не объяснил, как Кузьминов оказался в Испании, а также откуда у него были документы неизвестного 33-летнего гражданина Украины. Украинский блогер Анатолий Шарий назвал эту ситуацию «неприятной историей» для Евросоюза.

«Знала ли страна ЕС, что мужик живет у них по левому паспорту? Каким законом регламентируется въезд и проживание по поддельным документам в странах ЕС? Не слишком ли вольно чувствуют себя украинские партнеры и что было бы, если бы вместе с ним убили случайного прохожего, к примеру? Сколько „нужных людей“ живут в ЕС по поддельным, но настоящим украинским паспортам? Какая неприятная история. Столько вопросов», — отметил Шарий.

Фото: t.me/DIUkraine Максим Кузьминов (справа)

Что известно о возможной смерти летчика-перебежчика

Гражданская гвардия Испании не сообщала новых подробностей об обстоятельствах гибели Максима Кузьминова. Его тело было обнаружено 13 февраля «на пандусе гаража» в жилом комплексе Ла-Кала. Изначально в полиции Испании предположили, что имело место «криминальное сведение счетов».

Источники в военной разведке Украины сообщили, что незадолго до смерти Кузьминов пригласил к себе свою бывшую девушку, которую оставил в России.

По данным полиции, мужчину расстреляли около гаража, после чего переехали автомобилем. В теле было насчитано по крайней мере шесть пулевых ранений (по другим данным — 12). Испанская полиция опубликовала кадры с места обнаружения тела, однако само тело показано не было.

Как ликвидацию перебежчика Кузьминова оценили в России

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что смерть для летчика-предателя стала «абсолютно справедливым и заслуженным финалом», однако призвал не торопиться с выводами. По его словам, возможны три версии ликвидации Кузьминова.

«Первая версия — это действительно его ликвидация, вторая версия — криминальная разборка, учитывая, что за угон вертолета он получил деньги, и немалые. Третья — это, собственно, инсценировка, чтобы ввести в заблуждение тех, кто мог вынашивать какие-то мысли в его отношении. В таких вопросах никогда нельзя быть уверенным наверняка», — заявил Коротченко в беседе с NEWS.ru.

Отец погибшего члена экипажа, предположительно, убитого Кузьминовым, заявил RT, что не верит в гибель летчика-предателя. Он напомнил, что СМИ уже «убили» перебежчика осенью 2023 года.

«В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова», — подчеркнул отец Никиты Кирьянова.

Недоверие высказал и военкор ВГТРК Александр Сладков. Он напомнил о советском летчике-перебежчике Викторе Беленко, который инсценировал свою смерть за рубежом.

«Кузьминов, может, также где-то в Калифорнии с переделанной рожей бродит. Пока рано радуемся. Вот когда наше официальное лицо, ответственное за его розыск и наказание, выйдет и заявит: „Дело закрыто в связи со смертью предателя“, — вот тогда формально и поверим», — указал Сладков.

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин кратко высказался по поводу предполагаемой ликвидации Максима Кузьминова.

«Этот предатель стал моральным трупом, [уже] когда планировал свое преступление», — приводит РИА Новости слова главы российской секретной службы.

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