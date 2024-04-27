«Пусть хоть мир рухнет!»: кого призвал наказать Медведев за наглость Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Законы России вполне позволяют дать болезненный асимметричный ответ на решение Запада конфисковать активы РФ за рубежом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Принял ли Запад решение о конфискации российских активов, как на это может ответить Россия, о каких суммах идет речь?

Смогут ли США отобрать российские активы в Америке

24 апреля сенат конгресса одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву.

Такое решение было принято в США после долгих колебаний. Как отмечает Politico, Евросоюз на текущий момент не решился следовать американскому примеру, однако в рамках уже существующих правовых механизмов нашел способ конфисковать доходы от арестованных активов российского государства, компаний и частных лиц.

Должностные лица Европейского центробанка возражали против конфискаций замороженных активов, подчеркивая, что такой шаг грозит уничтожить международное законодательство, гарантирующее безопасность иностранных резервов. Кроме того, это подорвало бы доверие к евровалюте.

«Использование валюты в качестве оружия неминуемо уменьшает ее привлекательность и ведет к возникновению альтернатив», — подчеркивал ранее в 2024 году управляющий Банка Италии Фабио Панетта, отмечая, насколько выросла роль китайского юаня после начала СВО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. В этот же день замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что рассматривается понижение статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации российских активов.

Как отмечает Reuters, в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Источники агентства назвали «многообещающей инициативой» предложение не отдавать Киеву конфискованные средства, а использовать их в качестве обеспечения кредитов, предоставляемых для оказания помощи Украине.

Не репрессии, а реторсии: что предложил Медведев, какой закон позволяет наказать Запад

27 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале констатировал, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на конфискацию в США — в РФ нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США.

Однако асимметричный ответ может быть не менее болезненным, поскольку он должен коснуться имущества частных лиц в юрисдикции РФ (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права). Медведев признал, что тут есть определенные сложности с точки зрения морали.

«Да, это сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ», — подчеркнул он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что в российском законодательстве уже есть мера, позволяющая «наказать» Штаты, — так называемые реторсии, ограничения имущественных прав, установленные Гражданским кодексом РФ. Однако они позволяют лишь ограничить права собственности для иностранных граждан.

«Это правило нужно сделать шире, поскольку конфискация наших активов суть прекращение права собственности. Значит, и наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу Российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран. Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства. Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения», — объявил Медведев.

Зампред Совбеза закончил свой пост в Telegram латинской цитатой: Fiat iustitia, et pereat mundus! («Пусть хоть мир рухнет, но правосудие должно быть исполнено!»)

Сколько может потерять Россия

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на Западе арестованы российские активы на сумму примерно в $280 млрд (по различным данным, от $260 млрд до $300 млрд). При этом в США — лишь порядка $5 млрд, большая часть российских активов находится в странах Евросоюза.

В ЕС они в основном заблокированы на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Ранее в Кремле заявляли, что у России уже подготовлен список западных активов, которые могут быть конфискованы в качестве ответной меры. При этом Дмитрий Песков не назвал примеров и не озвучил их стоимость.

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Чем обернется решение США о конфискации активов России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия сохранит финансовую стабильность в случае конфискации ее активов Вашингтоном.

«Это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся», — приводят «Ведомости» ее слова.

При этом США возможная конфискация активов России сильно навредит, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я бы сказал, что для американцев это получилось по русской пословице „овчинка выделки не стоит“. То есть за то, что они могут конфисковать пять миллиардов долларов, они очень сильно навредили себе. Думаю, многие страны подумают над тем, а вообще следует ли какие-то деньги хранить в США. Это дальнейший подрыв доллара», — объяснил он в эфире радио «Спутник в Крыму».

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