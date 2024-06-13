В ЦБ рассказали, как санкции против Мосбиржи скажутся на курсе рубля ЦБ России: курс рубля останется единым и рыночным

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Введенные в отношении Московской биржи санкции изменяют структуру торговли на валютном рынке, но не влияют на объем валюты от экспорта и на спрос на нее для платы за импорт, сообщил ТАСС со ссылкой на ЦБ России. По данным регулятора, баланс на валютном рынке остается неизменным, в отличие от ситуации двух предыдущих годов, когда значительные изменения коснулись экспорта и импорта.

Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета, — говорится в сообщении.

В пресс-службе регулятора отметили, что международный валютный рынок, а также внутренние валютные рынки в большинстве стран являются внебиржевыми. Для конвертируемости национальной валюты, рыночного курсообразования и свободного обращения иностранной валюты биржевая торговля валютой необходимым условием не является, подчеркнули в ЦБ.

Ранее экономист Людмила Голощапова заявила, что из-за сохранения Центральным банком ключевой ставки будет повышаться курс рубля. По ее словам, о девальвации рубля не идет речи, поскольку валютные барьеры государства со стороны Центрального банка считаются устойчивыми.