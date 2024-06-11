Экономист предупредила о последствиях сохранения ключевой ставки ЦБ Экономист Голощапова: из-за сохранения ключевой ставки ЦБ будет повышаться рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за сохранения Центральным банком ключевой ставки будет повышаться курс рубля, заявила экономист Людмила Голощапова. Как она отметила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», ЦБ играет за крепость отечественной валюты.

Жесткая позиция ЦБ всегда играет за крепость отечественной валюты. Поэтому с начала года доллар под давлением и ниже 90 рублей, евро — 96-98, а юань — 11-13. В дальнейшем значения дойдут до локального дна и начнут подниматься вверх, — объяснила эксперт.

Экономист отметила, что это зависит от множества факторов, экономических, политических и даже из-за продовольственной безопасности. Однако о девальвации рубля не идет речи, поскольку валютные барьеры государства со стороны Центрального банка считаются устойчивыми.

Кроме того, эти границы будут сохраняться до момента, когда будут приняты корректирующие решения касательно исполнения госбюджета в 2024 году, заключила Голощапова.

Ранее стало известно, что Центральный банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По информации ЦБ, для достижения целевого уровня инфляции потребуется удерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике гораздо дольше, чем ожидалось ранее.