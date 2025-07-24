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24 июля 2025 в 13:20

«Поставить заслон»: Матвиенко объявила войну «чужеродному» ИИ

Матвиенко призвала оградить Россию от зарубежного ИИ ради защиты суверенитета

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна создавать собственные платформы развития ИИ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что «чужеродные» технологии в этой сфере могут представлять опасность для граждан и суверенитета страны. Выступление Матвиенко транслируется на сайте Совфеда.

Мы должны поставить заслон для проникновения чужеродного искусственного интеллекта, потому что это на самом деле будет влиянием на любое суверенное государство, — подчеркнула она.

Матвиенко уточнила, что искусственный интеллект является направлением, способным обеспечить технологическое лидерство России и его развитие не должно сдерживаться. По ее словам, особенно важно, чтобы ИИ был суверенным и регулировался на национальном уровне.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что России следует перейти к активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях. По его словам, ИИ представляет собой важный инструмент для развития отечественной экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем подчеркнул, что искусственный интеллект, который все чаще стали использовать в журналистике, не стоит «окрашивать в черный или белый цвета». По его мнению, ИИ обеспечит мгновенный и неограниченный доступ к информации, но одновременно может притупить аналитические способности человека.

Валентина Матвиенко
Совфед
искусственный интеллект
Россия
технологии
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