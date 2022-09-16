Личная война Геннадия Зюганова Коммунисты готовы повысить градус ура-патриотизма

Фото: Пресс-служба Госдумы

Геннадий Зюганов

Оставаясь в рамках общей патриотической парадигмы, лидер Компартии Геннадий Зюганов постепенно нащупывает свою собственную линию, стремясь повысить ставки в большой российской политике. И в этой связи его слова о том, что мы ведем настоящую войну, а не спецоперацию и что необходима всеобщая мобилизация, выглядят не просто красивой и громкой фразой. Притом что уже и пресс-секретарь КПРФ поспешно уточнил, что вождь имел в виду прежде всего мобилизацию экономики и ресурсов. Но есть ощущение, что Зюганов не просто так протестировал настроения в обществе.

На первый взгляд, Геннадий Андреевич по примеру ряда коллег также бросился делить электоральное наследство Жириновского, поскольку это Владимиру Вольфовичу сейчас пристало бы требовать тотальной войны, бомбежек Киева со Львовом и всеобщей мобилизации. Еще ВВЖ появился бы в Госдуме в своей полковничьей форме и тряс бы самодельной медалью «За взятие Киева», коих уже начеканили немало. До таких высот Зюганову, конечно, далеко — нет в нем того артистизма. Но он явно ищет пути придать партийному курсу новое измерение.

Между тем прошедшие выборы показали, что коммунисты тотально попали в тень партии власти, поскольку идти поперек общего патриотического мейнстрима было бы крайне рискованно во всех отношениях. А предложить что-то свое, консолидировать свой традиционный ядерный протестный электорат на основе какой-то конструктивной идеи не получилось. Этим во многом и объясняются исключительно бледные результаты «партии пролетариата».

Был шанс укрепить свои позиции, активно работая в Донбассе, к чему все парламентские фракции призывал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но и тут масштабы волонтерской работы КПРФ не шли ни в какое сравнение с акциями по поддержке армии и мирного населения со стороны единороссов. Притом что в политическом истеблишменте преобладает мнение, что в такой работе не было партийных различий.

Фото: vk.com/gennadiy_zyuganov Геннадий Зюганов

Потому-то сейчас перед коммунистической аристократией и стоит вопрос, как придать партии «лица необщее выраженье». В этой связи можно предположить, что Зюганов решил, как говорится, стать большим католиком, чем папа римский. То есть выделиться на общем консолидированном патриотическом фоне еще более воинственными, радикальными призывами к активизации действий против Украины, поддерживаемой Североатлантическим блоком.

Тем более, чего греха таить, в обществе действительно нарастает недоумение по поводу излишней сдержанности российских сил в проведении спецоперации. Особенно после массированных поставок украинским батальонам новейшего натовского вооружения, атак против наших приграничных сел, терактов в Крыму. Все громче звучат требования «погасить свет» на всей Украине, нарушив функционирование систем военного и гражданского управления, нанести критические удары по инфраструктуре, перерезав пути доставки оружия и боеприпасов из Европы. Да и сторонников хотя бы частичной мобилизации, например, ушедших в отставку и еще относительно молодых силовиков, хватает.

Сумеет ли лидер Компартии оседлать такую волну — большой вопрос, учитывая хорошо известный конформизм Геннадия Андреевича и его нежелание подпадать под влияние радикальных слоев своей же партии. Но ход нашей операции на Украине все равно будет предметом горячих парламентских дебатов. И тут левой фракции можно будет развернуться по полной. Правда, пока Сергей Миронов опередил всех, поставив вопрос о приглашении на заседание Госдумы министра обороны Сергея Шойгу. Но борьба за патриотическую пальму первенства только начинается.