Миронов рассказал, что Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что члены фракции предложат главе Минобороны РФ Сергею Шойгу принять участие в заседании Госдумы. В своем Telegram-канале он написал, что планируется формат закрытого совещания депутатов с главой военного ведомства.

По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме, — написал Миронов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать секретными данные о ходе специальной военной операции на Украине. Он призвал тех, кто не разбирается в военном деле, не выступать помощниками экспертов, которые в постоянном режиме мониторят ситуацию. Володин также подчеркнул, что сегодня «каждый мнит себя военным стратегом».

Накануне Володин заявил, что время еще раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о проведении спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что необходимо сделать все для поддержки военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой, и их семей.