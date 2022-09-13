В КПРФ назвали провокацией новости о Зюганове, призывающем к мобилизации Пресс-секретарь КПРФ Ющенко: Зюганов призывал к мобилизации экономики и ресурсов, а не населения

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава КПРФ Геннадий Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы, заявил в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко. Он подчеркнул, что новости о призывах Зюганова к всеобщей мобилизации населения страны являются откровенной провокацией.

Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость, скажу больше, таких вообще казнить надо, — сказал Ющенко.

Он добавил, что НАТО объявило России войну на уничтожение и нет другого выбора, кроме как в ней побеждать. Именно поэтому Зюганов призвал к мобилизации экономического и политического секторов, заключил Ющенко.

Ранее Зюганов заявил о необходимости полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине. По его словам, в течение последних месяцев СВО превратилась в настоящую войну с США, Европой и НАТО. Этот альянс, как считает глава КПРФ, пытается переломить исход конфликта в пользу фашистов с помощью поставок оружия и вовлечения наемников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщил, что речи о полной или частичной мобилизации в России сейчас не идет. По его словам, в настоящий момент эта возможность не рассматривается.