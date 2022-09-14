Володин: данные о спецоперации нужно сделать секретными

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Данные о ходе специальной военной операции на Украине необходимо сделать секретными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал тех, кто не разбирается в военном деле, не выступать помощниками экспертов, которые в постоянном режиме мониторят ситуацию. Он также подчеркнул, что сегодня «каждый мнит себя военным стратегом».

Если вы считаете, что эти темы можно обсуждать публично, это будет неправильно. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Это тысячу лет назад сказал Шота Руставели. Давайте здесь не выступать в роли помощников тем, кто вообще от корки до корки мониторит [ситуацию], — сказал Володин.

Он добавил, что Госдуме необходимо помогать солдатам, офицерам, Минобороны, Генеральному штабу и Верховному главнокомандующему. По его словам, сейчас союзные силы проводят не обычную войсковую операцию, а противостоят всему блоку НАТО, борющемуся с Россией руками украинцев.

Накануне Володин заявил, что время еще раз доказало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о проведении спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что необходимо сделать все для поддержки военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой, и их семей.