Беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны РФ: украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Дрон был уничтожен в 09:00 по московскому времени.

2 октября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе области. По его словам, пострадавших нет. При этом один из снарядов повредил крышу частного дома. До этого Гладков сообщил об атаке ВСУ в районе центрального рынка в Шебекино. В результате обстрела пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу. Повреждения получили фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, повреждения получили несколько жилых домов и два административных здания. Информация о пострадавших или погибших не поступала.