Байден завершил поездку в Польшу падением на трапе самолета Байден упал, поднимаясь по трапу самолета

Фото: IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEW/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден упал, поднимаясь по трапу самолета. Это произошло в день отбытия главы Белого дома из Польши.

Летом прошлого года Байден упал с велосипеда во время прогулки, когда его окликнули репортеры. Глава государства подъехал к ним и упал набок вместе с велосипедом. Позже в Белом доме сообщили, что медицинская помощь президенту не понадобилась.

Ранее американский лидер допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил о самых забавных ляпах и казусах американского президента Джо Байдена, опубликовав подборку видео и посочувствовав президенту. В подборке Медведев напомнил о случаях, когда Байден «здоровался с невидимкой», засыпал во время официальной церемонии, падал на ступеньках трапа самолёта и забывал имя своего оппонента, экс-президента США Дональда Трампа.

В феврале этого года врач Белого дома Кевин О’Коннор провел ежегодное медицинское освидетельствование 80-летнего президента США. По словам доктора, американский лидер здоров и в состоянии исполнять свои обязанности.