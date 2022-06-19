«Сделано в России»: американцы высмеяли рухнувшего с велосипеда Байдена Американцы высмеяли президента Байдена после падения с велосипеда

Фото: Nikki Schwab - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден на велосипеде

Американцы с иронией отнеслись к падению президента Джо Байдена с велосипеда во время прогулки и вдоволь посмеялись над ним. Зрители телеканала CNN, который показал очередной курьёз с хозяином Белого дома, назвали происшествие «происками русских».

Байден свалился с велосипеда во время прогулки, когда его окликнули репортёры. Глава государства подъехал к ним и упал набок вместе с велосипедом. Позже в Белом доме сообщили, что медицинская помощь президенту не понадобилась.

Это стало поводом для шуток, которые появились в комментариях пользователей под видео с падением президента. «Честно говоря, Байдену следовало бы ездить на трехколесном велосипеде. Тот, кто дал ему обычный, — подлый человек. Я считаю, что это „вина Путина“», «Секретная служба: „Велосипед сделан в России“», Байден: «Зачем Путину так поступать со мной?»«, «Наши соболезнования велосипеду», вовсю потешаются зрители.

Не обошлось без намёков на состояние Байдена, которому в этом году исполняется 80 лет. «Как только вы научитесь кататься на велосипеде, считается, что вы никогда этого не забудете. Джо кажется исключением из этого правила, поскольку он забывает обо всем на свете», «Это, должно быть, вина производителя велосипеда. Запретить все велосипеды», «Кто, чёрт возьми, решил, что посадить Байдена на велосипед было хорошей идеей?», смеются над президентом пользователи.

Нашлись и те, кто более философски отреагировали на случившееся: «Является ли этот велосипед метафорой того, что он делает с США?», задался вопросом один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден, отвечая на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда, подпрыгнул на камеру три раза и помахал сжатыми в кулаки руками. При этом президент США был в приподнятом настроении.