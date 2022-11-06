Байден перепутал госдолг США с дефицитом бюджета

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США.

Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом — на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия, — заявил Байден, поставив публику в тупик.

Президент США раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа и обвинил его в росте государственного долга Америки.

Выступление Байдена во Флориде стало самым богатым на оговорки. Вместо леди и джентльменов глава государства поприветствовал «геев и джентльменов», перепутал Ирак с Украиной, заявил, что его сын погиб на войне в Ираке, хотя тот умер от онкологии, а также сообщил, что вступил в должность «этим летом».

Ранее читатели американской газеты New York Post потребовали объявить президенту США Джо Байдену импичмент после его заявления о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики страны от рецессии. Многие комментаторы статьи в газете посчитали, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост.