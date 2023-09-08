От Годунова до Сноудена: Евгений Миронов рассказал о планах Театра Наций На сцене будут поставлены 13 спектаклей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Миронов

7 сентября художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов представил новое руководство и творческие планы сезона-2023/24. В театре планируется поставить 13 спектаклей, тремя будут заниматься режиссеры из Китая, Японии и Сербии. Зрителям покажут «Отцов и детей», «Макбета», «Бориса Годунова» и пьесу об Эдварде Сноудене. Подробности — в материале NEWS.ru.

Чем театр откроет сезон и сколько премьер выпустит

«Так повелось, что у Театра Наций всегда наглые планы, и этот год не станет исключением», — начал презентацию Евгений Миронов.

В новом сезоне зрители увидят 13 спектаклей. Три премьеры — на основной сцене, семь — на малой и еще три — в новом пространстве. По словам Миронова, главной темой следующего сезона станет проблема человека и времени.

25 сентября на малой сцене режиссер Данила Чащин представит первую премьеру сезона, спектакль «Последнее лето» по киносценарию «Куоккала» писательницы Анны Козловой. Главные роли исполнят Вениамин Смехов, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Михаил Тройник, Иван Добронравов. Миронов отметил, что этот спектакль отражает атмосферу сегодняшнего дня. «Он очень четко показывает, как сталкиваются разные мнения и обстоятельства», — отметил художественный руководитель.

15 декабря на основной сцене режиссер Петр Шерешевский представит постановку «Борис Годунов» по Александру Пушкину. Миронов рассказал, что в ней будет уделяться внимание проблеме вины и возмездия в жизни человека. Роли исполнят Андрей Смоляков, Юлия Хлынина и Игорь Гордин.

В мае на главной сцене театра режиссер Семен Серзина покажет «Отцов и детей» по мотивам романа Ивана Тургенева и пьесы Брайана Фрила «Отцы и сыновья». 25 июня Юрий Квятковский представит спектакль «Музыка из ниоткуда» по мотивам книги Булата Галеева «Советский Фауст». Это история о человеке, который изобрел первый электронный музыкальный инструмент, прототип телевизора, сигнализацию, общался с Лениным, дружил с Чаплиным, сделал неприступной тюрьму Алькатрас, был миллионером в США, вернулся в СССР, получил Сталинские премии и дожил до 97 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Миронов

Что поставят иностранные режиссеры в Театре Наций

На малой сцене запланировано семь премьер. 25 октября зрители увидят спектакль Светланы Земляковой «Наташа» по пьесе Марины Крапивиной. В конце ноября Елизавета Бондарь покажет «Макбета» по Уильяму Шекспиру с Марией Смольниковой и Михаилом Тройником в главных ролях. В феврале японский режиссер Мотои Миура расскажет об одиночестве через абсурдистский роман «Друзья». А в апреле зрители увидят спектакль по Василию Аксенову «Десять посещений моей возлюбленной» в постановке Мурата Абулкатинова.

В конце сезона сербский режиссер Синиша Цветич представит спектакль про жизнь бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена, который последнее время живет в Москве. Постановка пока называется «Нельзя разбудить притворяющегося спящим» по специально написанной для Театра Наций пьесе Майи Пелевич.

«Как известно, Сноуден живет в Москве. У него есть семья. Но мы не знаем, где именно он живет, и не собираемся узнавать. Нам интересно, что происходит с информацией и как эта история повлияла на людей», — отметил Миронов.

Завершит цикл премьер на малой сцене июльский спектакль «Я не убивала своего мужа». Спектакль поставит китайский режиссер Дин Йетенг по бестселлеру писателя Лю Чжэньюня. Это трагичная история деревенской женщины, которая решилась на фиктивный развод ради второго ребенка (в ту эпоху в Китае действовала политика «одного ребенка». — NEWS.ru), но стала жертвой обмана собственного мужа и китайской бюрократической системы. В главной роли — Мария Смольникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Смольникова

Кто стал новым директором Театра Наций

В новом пространстве режиссеры театральной компании «Эскизы в пространстве» Дмитрий Максименков и Дмитрий Мышкин представят спектакль-променад для семейного просмотра «Как я стал художником». Постановка перенесет зрителей в подвальные коридоры здания нового пространства, построенного еще в 1812 году.

В январе режиссер Максим Соколов откроет междисциплинарный проект «Слой» спектаклем «Мой брат умер» по последнему киносценарию Алексея Балабанова. В марте режиссер Галина Зальцман представит спектакль «Молодость» по сценарию китайского режиссера Фэна Сяогана о тяжелой жизни двух молодых людей в эпоху «культурной революции» в Китае.

Помимо этого Театр Наций продолжит развивать выездные творческие лаборатории по современной драматургии, проведет фестиваль театров малых городов России, «Театр Наций FEST», а также реализует программы поддержки театров малых городов России.

Евгений Миронов отметил, что этот сезон театр встречает с обновленным руководящим составом. Пост директора Государственного театра наций заняла Наталья Мазур, которая ранее занимала должность заместителя директора. Она сменила Марию Ревякину, которая ушла в январе 2023 года. Заместителем художественного руководителя стала Оксана Ефременко.

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