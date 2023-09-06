Без Туминаса и Бутусова: что покажет театр Вахтангова в новом сезоне Зрителей ждут 10 новых спектаклей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный режиссер Анатолий Шульев и директор Кирилл Крок (слева направо) во время сбора труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

6 сентября Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открыл 103-й театральный сезон. Директор Кирилл Крок и новый главный режиссер Анатолий Шульев поделились планами. В течение года зрители увидят 10 спектаклей, поставленных по произведениям Евгения Шварца, Марины Цветаевой, Александра Пушкина, Пьера Бомарше и Александра Вампилова, а труппа театра съездит на гастроли по России и дважды побывает в Китае.

Начали сезон без Туминаса и Бутусова

В прошедшем театральном сезоне артисты представили 10 премьер, сыграли более 1,1 тыс. спектаклей в Москве, а на гастролях театр показал 97 представлений. Однако главным событием 102-го сезона стало открытие Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

По его словам, «ушедший сезон оказался непростым, даже драматичным для вахтанговцев». «У нас случилось несколько кардинальных перемен. Впервые с 1987 года мы начали сезон без художественного руководителя Римаса Туминаса, а в ноябре 2022-го из театра уволился главный режиссер Юрий Бутусов. Но есть и радостная перемена — с апреля 2023 года главным режиссером назначен ученик Римаса и уроженец Владикавказа Анатолий Шульев», — сказал Крок.

Директор отметил, что театр сохраняет высочайший уровень спектаклей, а «коллектив преодолеет любые испытания».

«Сейчас наша главная задача не потерять эту линию горизонта, чтобы недавние достижения не канули в Лету. Мы должны, по возможности, сохранить для зрителя и для самих себя наши самые значимые спектакли, по сей день имеющие огромный успех. И в то же время заботиться о новом репертуаре, о новых творческих связях, без которых невозможно творческое развитие театра», — отметил директор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок

В театре Вахтангова почтили память Кузнецова

Крок выразил благодарность бывшему художественному руководителю Римасу Туминасу и отметил, что «он всегда был на связи, откликался на любые просьбы, делал вводы и замечания артистам по видео».

Театр почтил память ушедших коллег: народной артистки СССР Юлии Борисовой, заслуженного артиста России Алексея Кузнецова и режиссера Светланы Джимбиновой, работавшей в 1960–1980-х.

Какие спектакли поставят в театре Вахтангова в новом сезоне

В новом сезоне зрителей ждут премьеры 10 новых спектаклей. Уже 24 сентября Юлия Рутберг и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова представят проект «Приношение Рахманинову», посвященный 150-летию со дня рождения композитора.

В начале декабря Иван Поповски поставит спектакль «Обыкновенное чудо» по пьесе Шварца. В марте 2024-го главный режиссер Вахтанговского театра Анатолий Шульев представит пьесу под рабочим названием «Повести Пушкина».

На Новой сцене в декабре Владислав Наставшев покажет «Повесть о Сонечке» по произведению Марины Цветаевой. Поэтесса написала его после знакомства с Евгением Вахтанговым и его студией. Кроме того, Эльдар Трамов начнет репетиции спектакля «Пятерка теннисистам» по Теннесси Уильямсу, а Геннадий Шапошников — «Севильского цирюльника» Пьера Бомарше.

Георгий Долмазян готовит спектакль «Долгие годы» по одноименному роману Дэвида Лоуренса и киносценарию Виньи Дельмар «Уступи место завтрашнему дню» на Симоновской сцене. Павел Пархоменко приступит к работе над проектом «Горький. Рассказы», а выпускник ГИТИСа Аскар Галимов поставит «Утиную охоту» Александра Вампилова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Денис Самойлов и Лада Чуровская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Денис Самойлов и Лада Чуровская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Евгений Князев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Евгений Князев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актриса Людмила Максакова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актриса Людмила Максакова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Людмила Максакова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Людмила Максакова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Виктор Добронравов и Олег Форостенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Виктор Добронравов и Олег Форостенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Виктор Добронравов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Виктор Добронравов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сбор труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Горбатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Горбатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Юрий Шлыков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Юрий Шлыков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Горбатов и главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Александр Горбатов и главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Олег Форостенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Олег Форостенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Кро Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Кро Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актер Сергей Маковецкий Главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев и актер Сергей Маковецкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Сергей Маковецкий и Александр Гуськов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Сергей Маковецкий и Александр Гуськов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Маковецкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Маковецкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Екатерина Симонова и Александр Гуськов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Екатерина Симонова и Александр Гуськов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Лада Чуровская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Лада Чуровская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Мария Аронова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Мария Аронова

Кто пополнил труппу театра Вахтангова

В этому году к труппе присоединились три артиста: звезда сериала «Шаляпин» Александр Горбатов, Данила Гнидо и Ксения Трейстер. Кроме того, стажерская группа пополнилась на семь новых выпускников. В течение двух лет ребята будут участвовать в спектаклях театра и делать самостоятельные работы. Самые успешные попадут в труппу Вахтанговского.

«Не забывайте, что за вами стоит большая толпа желающих. Оставайтесь молодыми, находите в себе детскую непосредственную энергию», — посоветовал стажерам Шульев.

В новом сезоне труппа дважды отправится в Китай. В июне театр повезет спектакль «Евгений Онегин», а в августе — «Войну и мир». Также в гастрольных планах — Грозный, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Саров, Нижний Новгород, Салехард, Херсонская и Запорожская области и другие регионы.

Вечером 6 сентября театр на Основной сцене театра поставят спектакль «Амадей», на Новой — «Генерал и его семья» и на Симоновской — «Любовь у трона». В Арт-кафе состоится «Вечер Людмилы Максаковой». На сцене «Студия» представят «Матренин двор».

9 сентября в 12:00 на Новой сцене состоится премьера документального фильма Александра Мягченкова и Марины Меркуловой «Путь домой. Вахтанговские хроники». В ближайшее время театр откроет для зрителей бесплатную регистрацию на ресурсах театра.

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