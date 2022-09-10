«Решил оставить»: Миронов рассказал о спектакле с бывшим участием Хаматовой Миронов рассказал о судьбе спектакля «Горбачев» в репертуаре Театра Наций

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Миронов

Худрук Театра Наций Евгений Миронов рассказал, что будет со спектаклем «Горбачев», в котором играла бежавшая из России Чулпан Хаматова. По его словам, с учетом ситуации в стране репертуар театра пришлось корректировать, тем более, что некоторые актеры уехали из России, сообщает KP.RU.

Сейчас театра ищет кандидатов на роли покинувших Россию актеров. В частности, пока решается судьба спектакля «Горбачев».

Я решил пока оставить в репертуаре спектакль «Горбачёв», — сказал Миронов.

Однако играть постановку латышского режиссера Алвиса Херманиса из-за его антироссийской позиции в театре не будут. Это связано и с тем, что в главной роли на сцену выходила Чулпан Хаматова, которая сейчас уехала в Ригу и играет в Новом Рижском театре у Херманиса.

У многих людей — состояние некоторой растерянности. Очень много агрессии. Театр является терапией: он объединяет людей и дарит надежду, — поделился мнением Евгений Миронов.

Ранее сообщалось, что первой премьерой сезона станет спектакль Марата Гацалова «Саша, привет!» по одноименному роману-антиутопии Дмитрия Данилова, главные роли в котором исполнят Игорь Горин и Наталья Вдовина. В планах у Театра Наций выпустить более десятка премьер.