Сноуден объяснил, почему решил остаться в России Сноуден заявил, что остался в России из-за отсутствия других вариантов

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов Эдвард Сноуден заявил, что не собирался оставаться в России после бегства из США. В ходе диалога с журналистом Гленом Гринвальдом на платформе Rumble он отметил, что РФ должна была стать промежуточной точкой для дальнейшего перемещения в одну из стран Латинской Америки.

В принципе, я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей, — подчеркнул Сноуден.

Он рассказал, что после прилета в московский аэропорт Шереметьево находился в транзитной зоне воздушной гавани 40 дней, пытаясь запросить убежище в различных странах. Некоторые из них опасались последствий со стороны США, другие не могли пообещать гарантий безопасности, уточнил Сноуден. За неимением других вариантов беглый сотрудник АНБ США решил остаться в России.

В 2013 году Сноуден инициировал международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы касательно программ слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство. В декабре выходец из США принял присягу и получил российский паспорт.

Ранее его адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что после получения гражданства Сноуден станет жить в Москве.