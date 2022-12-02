Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, сообщил ТАСС его адвокат Анатолий Кучерена. Он уточнил, что заявление на получение гражданства РФ также подает супруга Сноудена.

Да, [Сноуден] получил [паспорт]. Принял присягу, — сказал Кучерена.

26 сентября президент РФ Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство. Позднее стало известно, что его жена Линдси Миллс выразила желание вслед за мужем получить гражданство России. В то же время их ребенок, родившийся в РФ, получил российское гражданство по рождению.

Сам Сноуден заявил, что получение гражданства РФ окажет положительное и стабильное влияние на его семью. Подписчики экс-агента АНБ пожелали ему счастливой жизни в России и отметили, что он «заслужил каждую минуту счастья».

Бывший гражданин США и по совместительству экс-сотрудник ЦРУ, а также Агентства национальной безопасности (АНБ) инициировал в 2013 году грандиозный международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы касательно программ слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.