Путин дал Сноудену российское гражданство

Фото: Manfred Segerer/Global Look Press

Эдвард Сноуден

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство экс-сотруднику Агентства нацбезопасности США Эдварду Сноудену. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, вместе с получением гражданства Сноуден принес присягу гражданина РФ.

Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в США, — указано в списке получивших российское гражданство.

Бывший сотрудник спецслужб стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ и АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в столице РФ он узнал, что в Вашингтоне аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.

Адвокат американца заявил, что все необходимые документы уже подготовили.