Кинотеатр в Москве нашел необычный способ показать «Барби» и «Оппенгеймера» В московском кинотеатре «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут под другими названиями

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма «Барби»

В Москве один из кинотеатров открыл продажу билетов на фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», изменив их названия на «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно. Плакаты картин на афишах предусмотрительно менять не стали.

Премьеры главных мировых киноновинок лета анонсированы на первый сентябрьский уик-энд. Примечательно, что на «Дубак» стоит маркировка 18+, в отличие от «Быстрых свиданий», на которых стоит плашка 16+.

При этом в других кинотеатрах Москвы историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера и судьбы изгнанной из Барбиленда куклы решили показывать под оригинальными русифицированными названиями.

Ранее замглавы Минкульта России Андрей Малышев заявил, что американские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В ответ на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, попросившего Минкульт о принудительном лицензировании вышеупомянутых картин для российского проката, замминистра культуры указал, что это противоречит российскому законодательству в области прав интеллектуальной собственности.