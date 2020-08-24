Вышел трейлер фильма «Хандра» Алексея Камынина

Московский кинотеатр «Пионер» опубликовал трейлер фильма «Хандра» российского режиссёра Алексея Камынина. премьера намечена на 1 октября.
Картина рассказывает историю одного дня из жизни троих друзей, которые снимают вместе квартиру в Москве. Безработный барабанщик Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за аренду, а режиссёр Лёша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм.
Главные роли в «Хандре» исполнили Данила Якушев, Михаил Тройник и Кирилл Ковбас.
Как писал NEWS.ru, компания «Наше кино» опубликовала трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева. Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.
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