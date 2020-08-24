Вышел трейлер фильма «Хандра» Алексея Камынина

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Стриминговый сервис Netflix возобновил производство сериала «Песочный человек», основанный на комиксах Нила Геймана. Об этом он сообщил во время конвенции DC FanDome, которая прошла 22 августа в режиме онлайн.

По словам Геймана, сейчас продюсеры ведут подбор актёров на роли, передаёт Variety. Онлайн-кинотеатр заказал 11 эпизодов больше года назад, но начать работу на площадке не удалось из-за запретов на массовые...