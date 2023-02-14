«Не инопланетяне»: Сноуден объяснил связь Белого дома с НЛО Сноуден: ситуация со сбитыми объектами над США отвлекает от подрыва «Северных потоков»

Фото: Henrique Casinhas / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter заявил, что ситуация с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами в Северной Америке призвана отвлечь внимание журналистов от расследования инцидента с подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он добавил, что был бы рад, если бы сообщения о НЛО были настоящими, но отметил, что это не так.

Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Паника вызвана искусственным путем и призвана гарантировать, что репортерам, занимающимся вопросами национальной безопасности, будет поручено расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджет или взрывы, — написал Сноуден.

Он высказал свою поддержку американскому журналисту Сеймуру Хершу за опубликованное расследование по диверсии на «Северных потоках».

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена по статье о терроризме. В качестве свидетеля может быть привлечен журналист Сеймур Херш. Морозов также выразил надежду, что в Конгрессе США создадут комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках».